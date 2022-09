Anaïs Grangerac : Ce changement physique apparu à l'âge de 20 ans qu'elle assume totalement

Anaïs Grangerac a su se faire une place de choix chez TF1 grâce à son talent et son naturel. La présentatrice du Loto, de l'Euromillions ou de Nés pour bouger est très appréciée du public. Nos confrères d'Ici Paris sont partis à sa rencontre, l'occasion d'en apprendre plus sur son rapport à son physique.

La jeune femme de 34 ans a dévoilé sa routine beauté dans l'édition de ce mercredi 14 septembre 2022. Et elle a vite précisé que le plus important était de se plaire à soi-même, "que cela passe par du make-up, un soin, un vêtement, une attitude, peu importe. L'essentiel est de se sentir bien dans sa peau, le regard des autres n'a pas d'importance". Anaïs Grangerac étant sous le feu des projecteurs, elle fait sans surprise attention à son apparence. "Autant je peux être apprêtée en tournage, autant je peux ne pas me maquiller du week-end ou en vacances. Je ne suis pas du genre à me regarder dans le miroir. J'aime me sentir belle, mais je n'ai pas besoin d'être toujours au top pour être épanouie", a toutefois précisé l'épouse de Damien.

Parmi ses atouts, Anaïs Grangerac a évoqué ses cheveux qui sont pour elle "devenus une force et une signature". Ainsi, elle en prend grand soin pour ne pas assécher et casser ses belles boucles. "J'ai mis du temps à les dompter et aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée par de vrais pros en tournage comme à la maison", a-t-elle précisé. Si comme tout le monde, la maman de Mila (10 mois) a vu des cheveux blancs apparaître, elle a assuré qu'elle le vivait de façon très sereine. "J'ai la chance de ne pas en avoir beaucoup pour l'instant. J'accepte et vis très bien l'apparition de mes cheveux blancs, qui ont commencé à pousser dès l'âge de 20 ans. Je n'utilise pas de crème anti-âge en particulier, un soin hydratant suffit. Quant à la chirurgie, c'est très personnel. Si on se vraiment mal dans sa peau et qu'un travail mental ne suffit pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut", a-t-elle conclu quand on l'a interrogée sur les rides.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Ici Paris du 14 septembre 2022.