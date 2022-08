Anaïs Grangerac mariée au séduisant Damien : photos de sa robe de princesse, très transparente !

Le 29 août 2018, Anaïs Grangerac a vécu le plus beau jour de sa vie. Jour de son mariage avec Damien, son amoureux depuis 2013, l'animatrice partageait des clichés de leur union magique en Bretagne le 1er septembre 2018, quelques jours après la cérémonie.

"Plusieurs d'entre vous se sont interrogés sur mon absence sur Instagram depuis une bonne semaine. Je vous le dis maintenant, je préparais juste le plus beau jour de ma vie haha !"écrivait-elle, le coeur rempli d'amour évoquant "des instants magiques et indescriptibles..." Sublime dans une longue robe blanche orné de broderies, la jolie métisse apparait sur une balançoire avec son époux, élégant dans un smoking noir et bordeaux.