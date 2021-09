Anaïs Grangerac enceinte : baby bump de sortie en sous-vêtements, elle rayonne !

En légende de cette belle photo, la belle partage par écrit un peu de sa grossesse. "Plus de 6 mois sans charcuterie, sans gros fromage coulant, sans alcool, sans oeuf à la coque, sans poisson cru mais aussi plus de 6 mois à te sentir grandir en moi, à t'imaginer, à penser à toi à chaque minute, à te caresser, à te parler, à t'apprivoiser, à t'aimer et à me préparer à t'accueillir. Et dire que ce n'est que le début. Ton papa et moi avons hâte de te rencontrer mon bébé", peut-on lire. Une jolie déclaration de la part d'Anaïs Grangerac à son bébé.

Patience ! Plus que quelques semaines avant la naissance de ce très attendu premier enfant pour le couple. Rappelons que si elle a officialisé sa grossesse, l'animatrice de 33 ans, qui avait fait sensation en coulisses de The Voice en 2013 puis sur W9, RMC Story et enfin TF1, n'a révélé ni le sexe de ce futur bébé, ni la date prévue d'accouchement. Toutefois, elle devrait donner naissance à cet enfant entre novembre et décembre 2021. Un joli cadeau pour les fêtes de fin d'année...