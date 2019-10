Andrea Corr : La chanteuse révèle avoir fait cinq fausses couches

Andrea Corr a choisi l'écriture plutôt que la chanson pour parler d'elle. La chanteuse publie l'ouvrage Barefoot Pilgrimage et multiplie les confidences personnelles. Mariée depuis 2009 au milliardaire Brett Desmond, elle a eu le plus grand mal à poursuivre ses grossesses jusqu'au bout.

La chanteuse, originaire de Dundalk, écrit dans son livre qu'il y eu beaucoup de "souffrance silencieuse" dans sa vie et que devenir maman a été un parcours du combattant. "À chaque fois, peu importe le nombre de fois, dès qu'on découvre que l'on est enceinte, on se met très vite à espérer un enfant et puis, d'un coup, plus rien. À chaque fois, je me sentais mal pour cette vie qui n'était plus là et effrayée à l'idée de ne faire que des fausses couches", a-t-elle précisé à You Mag, le magazine du Daily Mail.

Andrea Corr, qui a toutefois donné naissance à la petite Jean (prénommée ainsi en hommage à sa défunte grand-mère maternelle) en avril 2012, puis à Brett Jr en janvier 2014, écrit dans son livre : "J'ai vécu cinq fausses couches. La première et la deuxième étaient les plus dévastatrices, car je ne pouvais pas encore visualiser ce que j'ai béni plus tard. J'ai marché, prié. Et ma belle-mère Pat a prié et allumé une bougie pour nous chaque jour."

La chanteuse, devenue connue avec ses frères et soeurs grâce à la formation The Corrs et le tube Runaway, a révélé à Life Magazine qu'elle souhaitait désormais retourner en Irlande avec son clan après avoir vécu à Londres. "En effet, nous allons redéménager et les enfants iront à l'école à Dublin. J'ai toujours voulu faire ça. Je sais l'accueil que l'on quand on est irlandais, partout dans le monde. Je veux que mes enfants connaissent cela, il y a quelque chose de particulier dans le fait d'être irlandais", a-t-elle confié.