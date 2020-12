Andrea Huser est morte : la championne de trail a fait une chute mortelle dans les Alpes

Le monde du sport enchaîne les mauvaises nouvelles... Après Christophe Dominici au rugby et Maradona au football, c'est maintenant le trail running qui est en deuil : le 30 novembre 2020, les médias suisses ont en effet annoncé la mort d'Andrea Huser. La triathlète de 47 ans semble avoir fait une chute mortelle lors d'un entraînement dans les Alpes, près de Saas-Fee.

Nos confrères de La Côte ont rapporté qu'Andrea Huser "a effectué une chute mortelle de près de 140 mètres après avoir glissé sur un ruisseau verglacé". Dès samedi, les proches de la sportive avaient contacté la Police cantonale de Berne après plusieurs jours sans nouvelles de sa part, alors qu'elle était partie pour un "trail running". Les recherches ont alors démarré dans la région. Dimanche, des vols de repérage en hélicoptère ont été effectués et des chiens de recherches de l'OVCS ont été mobilisés. Le corps inanimé d'Andrea Huser a finalement été localisé vers 12h. Le Ministère public a ouvert une enquête.

La Suissesse était non seulement connue pour ses exploits en trail, notamment en remportant la Diagonale des Fous à la Réunion, en 2016 et 2017, mais également pour ses performances en deux roues, puisqu'elle était la championne d'Europe VTT 2002. Après une brillante carrière sportive, et à cause d'une blessure récurrente, Andrea Huser avait finalement pris sa retraite l'été dernier.

Nombreux ont été les hommages sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa mort prématurée. "Le trail est en deuil mais nous garderons en mémoire de cette exceptionnelle traileuse, l'humilité et la gentillesse", a notamment témoigné le Grand Raid Réunion sur Facebook.