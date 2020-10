Angèle (Les Marseillais) star d'une sextape avec Bastien Grimal ? Sa mise au point

Fraîchement séparée de Greg Yega, Angèle Salentino se retrouve de nouveau au coeur de l'attention des internautes. La raison ? Un enregistrement pris à son insu il y a plus d'un an, lorsqu'elle fréquentait Bastien Grimal, ex-candidat de Secret Story.

C'est l'ex-compagne de ce dernier, Kelly Sun, qui a révélé l'existence de ces images volées auprès du youtubeur Sam Zirah, assurant qu'il s'agissait d'une vidéo de leurs ébats. D'après elle, Bastien lui aurait confié avoir filmé la scène avant de virer Angèle de chez lui. Il aurait ensuite menacé de diffuser les images si la jolie brune vue dans Les Marseillais vs Le reste du monde s'exprimait sur le sujet. Le jeune homme avait déjà évoqué cette affaire sur sa chaîne YouTube en novembre 2019. Dans une vidéo intitulée Nos coups d'un soir avec le mannequin Clara Berry, il détaillait sa soirée "cauchemardesque" avec Angèle et confirmait avoir réalisé un enregistrement, mais pas celui auquel on pensait.

Une soirée Tinder qui tourne mal

"Je fais venir une meuf de Tinder, elle est grave opé. On parle un peu, on couche vite ensemble. La meuf est sympa, détente, nickel. Moi, après, j'aime bien dormir tout seul, alors je lui explique gentiment. Je reste avec elle à discuter pendant 45 min, 1 heure. Et là, il y a un truc qui switch ! Elle me regarde avec les yeux injectés de sang, elle change de personnalité, elle commence à m'appeler 'frère' et dire des 'wesh'. Comme j'ai eu peur que ça se finisse à la police, j'ai fait un enregistrement", confiait-il à l'époque.

À travers l'enregistrement, on reconnaît alors la voix d'Angèle, laquelle a mal réagit à son obligation de quitter le domicile de Bastien. "J'ai ton code, j'ai tout frère ! T'as cru que j'étais une p*te ?", s'écrie-t-elle, tout en cassant des choses. "Elle a tout explosé, mon surf, mon skate ! Elle était comme Hulk. Elle m'a tapé, elle m'a mis un coup de genou dans les cou*lles ! Elle a fini par partir et j'ai dormi avec mon couteau sur moi", détaille Bastien.

Je suis hystérique

Un saut dans le passé peu flatteur pour Angèle qui a été forcée de s'expliquer. Via ses stories Instagram, elle raconte : "Bon voilà, vous avez ressorti l'extrait de la vidéo... J'ai pété un câble quand il m'a virée de chez lui. Il m'a enregistrée pour se protéger car il ne me connaissait pas, il s'est dit que j'étais complètement folle, que j'allais l'accuser de trucs qu'il n'a pas fait. (...) On m'entend et je suis dans un état où je suis hystérique, où je pète un câble ! L'histoire est close, terminée. Je n'en veux pas à Bastos de m'avoir enregistrée et il ne m'en veut pas d'avoir pété un câble car il m'a comprise après. Il s'est même excusé. J'aurais pu nier toute l'histoire et ne pas assumer, mais je ne peux pas... J'ai fait une connerie", reconnaît-elle.

Elle en profite pour nier toute existence de sextape. "Il m'a enregistrée en audio pendant que je pétais un câble après qu'on ait eu une relation. Donc il n'y a pas de menace de sextape, il ne m'a pas fait de chantage ou quoi que ce soit. S'il m'avait fait un truc pareil, on ne serait pas potes à l'heure actuelle." De son côté Bastien, a tenu le même discours, adressant au passage un message sans équivoque à son ex, Kelly Sun, responsable de cette polémique. "C'est une pote à moi avec un super délire et une fille que je respecte. On s'est fréquenté il y a un an et quelque, avant quelle fasse de la télé. (...) Certaines personnes semblent un peu frustrées et inventent de drôles d'histoires pour faire encore plus de mal qu'elles n'en ont déjà fait".