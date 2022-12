Angelina Jolie dit "adieu" à l'un des rôles les plus importants de sa vie... l'actrice veut "travailler différemment"

C'est un rôle qui lui tenait beaucoup à coeur... et qu'elle a occupé pendant 21 ans avec force et courage ! Et pourtant. Selon les informations transmises par l'AFP, Angelina Jolie renoncerait à son rôle d'envoyée spéciale du Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés. La comédienne de 47 ans souhaiterait, selon ses propos, poursuivre sa route humanitaire de manière un peu différente. Elle venait à peine de se rendre au Yémen et au Burkina Faso avec le HCR pour rencontrer des personnes déplacées qui endurent "deux des situations d'urgence les plus sous-financées et les moins signalées au monde."

Il est temps pour moi de travailler différemment

Elle a donné deux décennies de sa vie à l'ONU et, si elle fait ses adieux à ce rôle au sein de l'organisme, Angelina Jolie n'arrête pas pour autant d'avoir un coeur en or. "Après 20 ans de travail au sein du système des Nations Unies, je sens qu'il est temps pour moi de travailler différemment, en m'engageant directement avec les réfugiés et les organisations locales", explique-t-elle simplement via un communiqué officiel diffusé par le HCR, le vendredi 16 décembre 2022.

Nous sommes reconnaissants pour ses décennies de service

"Angelina Jolie a été depuis très longtemps un important partenaire humanitaire du HCR. Nous sommes reconnaissants pour ses décennies de service, son engagement et la différence qu'elle a faite pour les réfugiés et les personnes forcées de fuir", commente Filippo Grandi, le patron du HCR. Angelina Jolie a, en tout, effectué plus de 60 missions sur le terrain au fil des ans. Elle a également poursuivi sa carrière de comédienne avec brio - elle était récemment à l'affiche du film Les Eternels, de Chloé Zhao - et elle a élevé six enfants dans des conditions parfois un peu chaotiques. Mais le temps passe et, bientôt, l'actrice pourra se consacrer encore davantage à ses actions humanitaires. Shiloh, 16 ans, sait par exemple déjà conduire toute seule ! Voilà qui ne nous rajeunit pas...