Angelina Jolie et Brad Pitt : Leur fils Pax (19 ans) déjà sacrément taillé, il dévoile ses abdos

Maman très fière, Angelina Jolie s'était confiée sur ses enfants au magazine Madame Figaro. "Cette question de l'éducation se pose au-delà de toute connotation géographique ou culturelle, elle se pose dans toutes les communautés ou les familles, dans votre foyer comme dans le mien, expliquait l'actrice. Moi, par exemple, j'ai trois garçons et trois filles, et je découvre chaque jour de nouveaux aspects chez chacun d'entre eux. L'idée est que chacun trouve sa place quel que soit son sexe, et s'épanouisse équitablement sans entraver la liberté de l'autre..."

De son côté, Brad Pitt est heureux et à nouveau en couple avec Ines de Ramon, une directrice d'une société de joaillerie de 29 ans. Malgré leur 30 ans d'écart, l'ancienne épouse de l'acteur Paul Wesley, que l'on connaît entre autres pour son rôle dans la série The Vampire Diaries, est très vite tombée sous le charme de l'acteur (et on la comprend). Selon une source du Dailymail, la jeune femme aurait été "validée" par les enfants du couple Jolie-Pitt (Maddox, 21 ans, Pax, 19 ans, Zahara, 18 ans, Shiloh, 16 ans et Knox et Vivienne, leurs jumeaux de 14 ans). Pas sûr en revanche qu'Angelina Jolie la porte dans son coeur...