Brad Pitt, sa très jeune compagne validée par "la plupart de ses enfants" ? "Les choses deviennent sérieuses !"

Les choses semblent se préciser pour le jeune couple. Depuis le mois de novembre dernier, Brad Pitt s'épanouit dans une nouvelle relation amoureuse avec Ines de Ramon, la belle directrice d'une société de joaillerie de 29 ans. Et leur 30 années d'écart - il en a 59 - ne semblent pas être un frein pour les tourtereaux qui partagent bien plus que ce que l'on pourrait penser... puisqu'ils sont tous les deux en plein milieu d'un divorce. Un drôle de point commun, certes, mais qui les a rapidement liés.

Voilà 7 ans que Brad Pitt se bat, au tribunal, avec Angelina Jolie, entre autres en rapport avec la garde de leurs six enfants, Maddox, 21 ans, Pax, 19 ans, Zahara, 18 ans, Shiloh, 16 ans et Knox et Vivienne, leurs jumeaux de 14 ans. Ines de Ramon, quant à elle, est l'ancienne épouse de l'acteur Paul Wesley, que l'on connait entre autres pour son rôle dans la série The Vampire Diaries - il a incarné Stefan Salvatore pendant 171 épisodes. Leur dossier est moins complexe, certes, mais la jeune femme ne boude pas le soutien que lui apporte Brad.

La relation de Brad et Angelina était un tel désastre... c'est l'opposé avec Ines

C'est ce qu'assure, en tout cas, une source du Dailymail. "Ines fait la même chose pour Brad, puisqu'il gère malheureusement un divorce chaotique avec Angelina, rappelle cette dernière. Ils se sont rapprochés grâce à leurs divorces et les choses deviennent plutôt sérieuses. Elle a rencontré la plupart de ses enfants. La relation de Brad et Angelina était un tel désastre... c'est l'opposé avec Ines. Elle ne déclenche aucun drame. C'est une personne très discrète."

Il a envie qu'elle sache qu'il est enfin heureux avec une autre

Associé à Angelina Jolie malgré lui, Brad Pitt n'en aurait que faire de l'opinion de son ex. Ni de celle de personne. Le comédien est tout simplement radieux dans les bras de la jeune Ines de Ramon et c'est tout ce qui compte pour lui. "Il se fiche de ce qu'Angelina Jolie peut penser de son nouveau couple, précise la source du DailyMail. En fait, il a même envie qu'elle sache qu'il est enfin heureux avec une autre..."