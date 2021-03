Angelina Jolie revend un très beau cadeau de Brad Pitt, des millions récupérés !

La vente aux enchères intitulée Modern British Art Evening Sale s'est déroulée à Londres et a été orchestrée par Christie's. Le nouveau propriétaire de Tower of the Koutoubia Mosque est un mystérieux belge dont l'identité n' pas été révélée. Cet acheteur fait en tout cas le bonheur d'Angelina Jolie qui vient de récupérer près de 10 millions d'euros. Le tableau de Winston Churchill n'était pourtant estimé qu'à 2,8 millions d'euros.

L'intérêt de Brad Pitt pour l'ancien Premier ministre britannique est venu après sa participation au film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino.

M.S. Rau, qui avait vendu l'oeuvre à Brad Pitt s'est exprimé sur sa revente record ce lundi. "Quand nous avions vendu Tower of the Koutoubia Mosque, il ne valait à peine 3 millions de dollars, un prix juste pour un tel travail historique. Le fait qu'il a été vendu pour 11,5 millions de dollars aux enchères montre que les pièces importantes vont continuer d'être convoitées. Le tableau a eu un voyage sans précédent, donné à un président américain [Winston Churchill l'avait offert à Franklin D. Roosevelt ndlr], puis caché dans des toilettes durant près d'un demi siècle, pour être possédé par l'un des couples les plus célèbres d'Hollywood", a réagi le spécialiste en art auprès de Page Six.