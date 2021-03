Diaporama Angelina Jolie revend un très beau cadeau de Brad Pitt, des millions récupérés !

3 / 14

Brad Pitt arrive à l'aéroport LAX de Los Angeles pour prendre un avion. Malgré les rumeurs de divorce qui courent, l'acteur continue de porter son alliance. Le 15 juin 2016

52093770 Actor Brad Pitt is seen departing on a flight at LAX airport in Los Angeles, California on June 15, 2016. Despite divorce rumors between Brad and Angelina Jolie, Brad was still wearing his wedding ring as he made his way through the airport.