Angie Harmon (Rizzoli & Isles) en couple avec une star de Charmed... le mariage, c'est pour bientôt !

Il est possible de redécouvrir ses enquêtes haletantes sur la chaîne TMC. Hélas, l'aventure Rizzoli & Isles est terminée depuis bien longtemps pour Angie Harmon, l'héroïne du programme. Depuis 2016, précisément, il faut se passer d'aventures inédites : la série adaptée des nouvelles de Tess Gerritsen ayant connu une fin. Mais pour la comédienne, la vie n'est que plus douce. Elle profite d'un quotidien paisible auprès de ses enfants et de son compagnon, un acteur sur lequel beaucoup ont fantasmé durant à la fin des années 1990.

La vie sentimentale d'Angie Harmon n'est pas vraiment secrète. En couple avec le joueur de football américain Jason Sehorn, elle avait eu droit à une demande en mariage très médiatisée sur le plateau du Tonight Show de Jay Leno. Mais malgré les effusions et les enfants - ils ont eu trois filles, Finley en 2003, Avery en 2005 et Emery en 2008 -, les amoureux ont fini par se séparer après 13 ans de mariage. Et il se trouve que Madame a rebondi assez rapidement en tombant raide dingue de Greg Vaughan, qui jouait le très sexy Dan dans la série Charmed, le mystérieux voisin de la saison 2 puis le boyfriend très éphémère de Piper Halliwell - et en même temps, qui pouvait lutter contre Léo ? Le monde est petit, si petit...