Animaux Stars : Irène Frain fait une rencontre féline au côté de Bernard Montiel

Samedi 5 décembre 2020, Bernard Montiel sera aux commandes d'un nouveau numéro d'Animaux Stars sur Animaux TV. L'animateur recevra cette fois-ci Irène Frain. Âgée de 70 ans, la célèbre romancière a encore de nombreuses choses à dire et à mettre sur papier bien qu'elle a fini de prouver l'étendue de son talent. Et pour cause, elle est toujours autant suivie, et surtout lue, par son fidèle public depuis près de quarante ans maintenant.

Son dernier ouvrage, Un crime sans importance paru au mois d'août dernier, lui a même valu de remporter le prestigieux prix Interallié. L'histoire est inspirée d'un terrible fait divers, celui dont a fait l'objet sa propre soeur aînée Denise. Cette dernière a été tuée à coups de couteau dans son pavillon de banlieue de l'Essonne en 2018. Elle avait 79 ans. Irène Frain évoque l'enquête qui n'avance pas et son terrible sentiment d'injustice. "L'affaire ressemble à un mauvais roman policier. Le coupable court toujours", regrettait-elle pour Ouest France.

Cette ancienne professeure de Lettres classiques a aujourd'hui tourné la page sur ce drame et travaille d'ores et déjà sur son prochain roman. Un projet qu'elle évoquera certainement auprès de Bernard Montiel entre deux câlins avec un animal à quatre pattes. En effet, lors du tournage, elle a eu le plaisir d'échanger avec la vétérinaire, journaliste, écrivaine et animatrice de radio et de télévision française Laetitia Barlerin. Cette dernière lui a présenté un adorable petit chat que la romancière a rapidement mis sur ses genoux. Le sourire qu'elle affiche sur les photos des backstage en dit long sur le beau moment qu'elle a passé.

L'émission Animaux Stars avec Irène Frain sera diffusée le 5 décembre 2020 à partir de 17h30.