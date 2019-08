Anna Camp et Skylar Astin (Pitch Perfect) : Les ex sont officiellement divorcés

Certains divorcent traînent et/ou tournent au vinaigre, d'autres sont réglés en l'espace de quelques mois ! C'est le cas pour Anna Camp et Skylar Astin. Les acteurs de Pitch Perfect sont officiellement célibataires, après un accord total sur les conditions de leur séparation.

L'information est signée The Blast. Le site américain révèle que le jugement sur le divorce d'Anna Camp et Skylar Astin a été rendu. Les deux acteurs de 36 et 31 ans ont renoncé à leurs droits de demande d'une pension de soutien marital. Ils sont tous les deux décidés à mettre en vente leur maison et à en payer les mensualités équitablement jusqu'à son achat.

Là encore, Anna et Skylar se partageront le produit de la vente, 50/50.