Anne Caillon "initiatrice sexuelle" : son passé inattendu avec Sharon Stone, "un merveilleux souvenir"

Sur TF1, Anne Caillon, qui célèbre aujourd'hui ses 49 ans, fait assurément partie des héroïnes phares du feuilleton télévisé Demain nous appartient, aux côtés d'Ingrid Chauvin et de Lorie Pester. Un programme dans lequel l'actrice de 48 ans interprète le personnage de Flore Vallorta, maire de Sète. Mais elle a également joué dans les séries policières Commissaire Moulin et Les Cordier, juge et flic. Sans oublier ses passages dans Engrenages et Les Montana.

Son apparition dans Caméra café, en tant que Margot, une prostituée proche d'Hervé Dumont (interprété par Bruno Solo), est également à souligner. Mais la maman de Lena ne se cantonne pas à la télévision. En effet, car après avoir suivi une formation à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et donc performé sur les planches à plusieurs reprises, elle aussi travaillé pour le cinéma.

Je n'avais pas un rôle facile

Entre son rôle, en 2003, dans Qui a tué Bambi ? de Gilles Marchand, ainsi que ses prestations dans Poltergay d'Éric Lavaine en 2006 et le thriller U.V de Gilles Paquet-Brenner la même année aux côtés de Jacques Dutronc, sa carrière sur le grand écran est plus que respectable. Sans compter qu'elle a donné la réplique à Sharon Stone dans Basic Instinct 2. Mais si ses passages dans le film ne vous disent rien, c'est normal. Car ils ont été coupés au montage.

"Il faut avouer que je n'avais pas un rôle facile, puisque j'interprétais son initiatrice sexuelle. Scène qu'ils ont jugée trop osée et finalement coupée, alors qu'il y a, à mon sens, tellement de séquences pires dans le film", expliquait-elle il y a quelques années lors d'une interview accordée à France Dimanche. Mais malgré cette déconvenue, elle reste très contente d'avoir pu rencontrer Sharon Stone, qu'elle jugeait comme "exceptionnelle" et "impressionnante" lors de cet entretien.



"C'était fabuleux ! J'ai passé dix jours là-bas, tourné quatre scènes, et le reste du temps j'étais avec Sharon, qui me racontait ses histoires d'amour et ses galères... J'en conserve un merveilleux souvenir !", avait-elle souligné.