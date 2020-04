Anne-Claire Coudray à l'antenne : le dispositif de sécurité de fer de TF1

Il y a des métiers dont on ne peut pas se passer, même en période de confinement. Outre le personnel soignant, les caissiers ou encore les forces de l'ordre, ce sont les journalistes qui s'évertuent à poursuivre leurs activités. Anne-Claire Coudray en fait partie. Chaque week-end, elle se rend dans les locaux de TF1 pour y présenter son JT. Un rendez-vous toujours plus suivi par les Français en quête de bonnes nouvelles.

Anne-Claire Coudray met ainsi sa santé en danger en se déplaçant, mais la chaîne a bien pris soin d'imposer de nombreuses règles. Contactée par nos confrères du magazine Elle, la maman d'Amalia (4 ans) détaille : "On prend notre température au parking. Dans les couloirs, on ne croise pas les collègues à moins de deux mètres, c'est masque obligatoire jusqu'à la prise d'antenne et remise des masques pour les débriefings." Un exercice qu'elle reconnaît "difficile", d'autant plus qu'elle se qualifie comme étant une personne "très tactile"."Mais j'ai vite appris. Pas le choix", déclare-t-elle, résignée.

Pour ce qui est de sa préparation, c'est le système D. Anne-Claire Coudray prend elle-même en charge son image. Et là encore, ce n'est pas toujours évident. "La styliste qui s'occupe de moi habituellement est confinée, mais j'ai toujours un fond de garde-robe à TF1, et j'ai l'impression que les gens ne m'en veulent pas si je m'habille un peu pareil depuis un mois... Pour mes cheveux, c'est toujours moi qui me coiffe, donc rien ne change. Ma maquilleuse s'est portée volontaire, mais si elle doit arrêter, je me prépare à faire seule mon maquillage de plateau. C'est long et technique, car les plans sont très serrés."

Mais peu importe pour les téléspectateurs qui demeurent des millions chaque jour à suivre l'évolution du coronavirus. Samedi 4 avril dernier, Anne-Claire Coudray a d'ailleurs été suivie par plus de 8 millions de personnes.