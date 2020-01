Anne-Claire Coudray : Rares confidences sur son compagnon et sa fille

Anne-Claire Coudray est plutôt discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais lors de son passage dans L'Instant de luxe sur Non Stop People, lundi 6 janvier 2020, la présentatrice des journaux du week-end de TF1 s'est livrée comme rarement sur son compagnon Nicolas Vix et sur sa fille Amalia (née en juillet 2015).

La maman de 42 ans s'est tout d'abord confiée sur sa rencontre avec l'homme qui partage sa vie depuis "quelques années" : "On s'est rencontré, nous avions déjà, je ne dirais pas un certain âge, mais j'étais proche de la quarantaine et lui de la cinquantaine. C'est vrai que c'est très agréable de construire un couple quand on a déjà nos personnalités et nos espaces de liberté. Qu'on sait ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut pas. Il m'apporte le fait de ne pas être journaliste. Évidemment, il m'apporte de l'amour, de la bienveillance... Et puis il m'apporte aussi le fait de me faire redescendre de ce monde qui est très très envahissant. Le journalisme, c'est un métier qui vous prend plus que le temps que vous avez à lui consacrer. Et quand je rentre à la maison, c'est bien."

Anne-Claire Coudray a ensuite évoqué sa petite Amalia, qu'elle a appelée ainsi car elle apprécie beaucoup la chanteuse de Fado Amalia Rodrigues. "Au début, elle faisait des bisous à la télé, elle allait voir derrière le mur, comme tous les enfants dont les parents passent à la télé j'imagine. Elle n'est pas très impressionnée. Vous redevenez très vite modeste. Elle se rend compte que ses copines me connaissent par un autre biais que les sorties scolaires. Par contre, quand je suis à la maison, elle aime bien que je sois avec, elle ne supporte pas trop quand je suis au téléphone. Le week-end, je suis obligée de lui expliquer que mon patron va me gronder si je ne vais pas travailler... elle a du mal à comprendre", a conclu la présentatrice. De tendres et précieuses confidences.