Anne-Claire Coudray : La présentatrice lève le doigt pour fêter un gros chèque

Les enfants démunis, l'environnement, la vie animale... De nombreuses causes humanitaires jouissent de l'influence des célébrités. Anne-Claire Coudray fait partie de ces personnalités engagées. Avec Ludivine Sagnier, la présentatrice du JT de TF1 a rejoint le combat pour l'éducation des filles.

L'association Toutes à l'école et sa présidente-fondatrice Tina Kieffer ont des soutiens de poids ! Ils se sont réunis ce jeudi 30 janvier 2020 pour célébrer la fin de l'opération "Levons le doigt pour l'éducation des filles". L'événement a eu lieu à la boutique de vêtements de la marque We Are Paris, située Rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement de Paris.

Anne-Claire Coudray, les actrices Ludivine Sagnier et Gwendoline Hamon, la créatrice de mode Chantal Thomass, ainsi que les journalistes Laura Tenoudji et Julian Bugier s'y sont rendus. Tous ont levé le doigt pour manifester leur engagement au côté de l'association Toutes à l'école, et surtout fêté une levée de fonds remarquable. L'opération "Levons le doigt pour l'éducation des filles", lancée le 23 septembre 2019 et arrêtée le 8 novembre dernier, a permis de récolter la somme de 764 788 euros. Elle consistait en une demande de mini-dons aux caisses de différents magasins partenaires.

L'association Toutes à l'école a une école-pilote, baptisée Happy Chandara et située à 12 kilomètres de Phnom Penh, au Cambodge. L'établissement scolarise 1300 élèves. Chaque année, 100 nouvelles petites filles sont inscrites.