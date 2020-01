Anne-Claire Coudray, ses looks au JT : son astuce pour faire l'unanimité

Depuis son arrivée en 2015 sur les antennes de TF1, Anne-Claire Coudray s'est révélée comme la digne remplaçante de Claire Chazal. Présente chaque week-end au journal de 13h et à celui de 20h, la jolie journaliste de 42 ans fournit un véritable travail acharné et est récompensée par les 5 millions de téléspectateurs qui la regardent. Nos confrères du Parisien l'ont suivi pendant une journée entière sur son lieu de travail, de la conférence de rédaction, à l'écriture de ses lancements, sans oublier son passage au maquillage. Dans sa journée au rythme effréné, Anne-Claire Coudray fait attention à un détail en particulier : sa tenue.

En effet, autant qu'un sujet ou qu'un reportage, son look est choisi avec soin, dans le but de convenir au plus grand nombre. "On parle à des gens d'horizons très variés, cela passe par ce que je porte. Il ne faut heurter personne. Un motif ou un vêtement déstructuré peut prendre le pas sur un message qu'on doit délivrer" explique l'ancienne journaliste de guerre. Et d'ajouter : "Je dois composer avec tous ces goûts contradictoires. Je m'adapte à l'actualité. Je change de tenue s'il y a un drame." Mais son souci du détail n'est pas toujours reconnu par le public, vraisemblablement très pointilleux. Sa maquilleuse, Sabine, en sait quelque chose puisqu'elle a constaté que "ça réagit très vite". "Des téléspectatrices écrivent à propos de la couleur de ses chaussures, d'autres ne supportent pas qu'elle s'habille en noir" précise Le Parisien. Désormais, Anne-Claire Coudray peut toutefois se vanter de maîtriser cette action avec classe et naturel. Le quotidien nous apprend également que pour composer ses looks, "elle pioche dans sa propre garde-robe ou des tenues prêtées par des créateurs".

Très exigeante sur son travail, Anne-Claire Coudray l'est aussi sur elle-même en tentant d'avoir une bonne alimentation mais surtout en faisant du sport. Ainsi, elle assure se rendre à la salle une fois par semaine. Néanmoins, elle n'a pas encore atteint l'objectif qu'elle souhaiterait. "J'aimerais perdre quelques kilos mais je n'ai pas la volonté" s'amuse-t-elle. Il faut dire que la présentatrice jongle avec un emploi du temps chargé. En plus de son marathon chaque week-end sur TF1, elle s'occupe également de sa fille Amalia de quatre ans, née de ses amours avec son compagnon Nicolas Vix.