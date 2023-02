Anne-Elisabeth Lemoine angoissée par l'avenir : ce moment qui va "arriver très très vite..."

Les chiffres sont clairs : plus de 15 millions de personnes ont déjà dépassé les 60 ans en France. Le vieillissement de la population s'accélère donc inévitablement depuis ces trente dernières années selon des sources officielles. Pourtant, ce constat n'est pas suffisamment mis en avant. Pire encore, les seniors sont souvent les plus ignorés de la société. C'est ce que dénonce la journaliste Laure Adler, 72 ans, et ce qu'elle souhaite modifier.

A travers son nouveau documentaire La révolte des vieux, qu'elle a écrit et réalisé avec Jérémy Frey, Laure Adler prouve en effet que vieillir n'est pas une tare mais un moment de la vie que nous allons tous connaître (et que l'on espère même connaître). Alors, autant le célébrer. A travers plusieurs rencontres, elle tente également de comprendre pourquoi "les vieux" dérangent, gênent et apparaissent comme un poids lourd dans le pays. Des questions qui intéressent tout particulièrement Anne-Elisabeth Lemoine et qui renvoient à ses propres angoisses sur l'avenir.

La vieille qui est en moi...

Mercredi 8 février, alors que Laure Adler était de passage sur C à vous (France 5) pour défendre ses idées et ce documentaire, elle a fini par indiquer à l'animatrice qu'elle n'était pourtant pas le public pour le sujet. "Vous êtes beaucoup trop jeune", lui a-t-elle adressé. Ce qui a fait bondir Anne-Elisabeth Lemoine, au contraire bien en phase avec sa consoeur selon elle. "Vous plaisantez ? Vous me passionnez à chaque fois que vous nous parlez de ces sujets-là. Vous ne me faites pas ce procès-là et puis ça va arriver très très vite", lui a-t-elle rappelé, expliquant "se sentir très concernée" par la question du vieillissement. "La vieille qui est en moi... elle arrive à grande vitesse", a conclu avec humour Babeth. L'animatrice a toutefois encore du temps avant de passer à la catégorie senior, elle qui n'est âgée que de 52 ans.

Le documentaire La révolte des vieux, de Laure Adler sera diffusé le mercredi 15 février prochain dès 22h55 sur France 2.