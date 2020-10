Anne-Elisabeth Lemoine : Son mari Philippe capable de la quitter pour une drôle de raison

Mercredi 21 octobre 2020, Anne-Elisabeth Lemoine était aux commandes du premier numéro de sa nouvelle émission intitulée 6 à la maison (France 2). Pour ce lancemen, elle s'est entourée notamment de Thierry Ardisson. L'homme en noir a profité de sa présence pour se remettre dans la peau d'un interviewer. "Je vous propose Thierry de créer à nouveau un moment de télé, avec quelque chose dont j'ai toujours rêvé : en savoir plus sur Babeth, version amoureuse. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite interview 'Par amour' ?", a lancé Patrick Cohen qui accompagnait à l'animation.

Ce dernier avait tout prévu pour pousser sa collègue à la confidence et même les questions. Thierry Ardisson n'avait donc plus qu'à se lancer. "Est-ce que, par amour, si votre Jules vous le demandait, vous seriez prête à faire de la chirurgie esthétique ?", a-t-il demandé à Anne-Elisabeth Lemoine. Et sa réponse a été pour le moins inattendue : "Je pense qu'il me quitte, si je fais de la chirurgie esthétique." Comme l'a souligné Thierry Ardisson, cela signifie que Philippe Coelho, son époux, l'aime comme elle est. De quoi beaucoup amuser Anne-Elisabeth Lemoine qui ne semble pas vraiment le croire : "Il s'est habitué, quoi... Ben oui, qu'est-ce qu'il veut ! Foutu pour foutu...". Plus sérieusement, elle a ensuite réaffirmé sa première hypothèse : "Non, franchement, je pense qu'il me quitte. Il me l'a déjà dit, d'ailleurs."

Il s'agissait de la deuxième fois de la journée qu'Anne-Elisabeth Lemoine évoquait son mari. Avant de se retrouver à animer sa nouvelle émission, c'est dans C à vous (France 5) qu'elle offrait de rares confidences à son sujet. Certainement un régal pour son public, peu habitué à ça. En revanche, pas sûr que le principal intéressé a apprécié. "Mon mari est très discret. A son travail, personne ne sait qu'il est avec moi. Quand on lui demande ce que fait sa femme, il répond : 'Journaliste'. Point", révélait Anne-Elisabeth Lemoine en 2018 lors d'une interview pour TV Grandes Chaînes.