Anne-Elisabeth Lemoine de "mauvaise foi" avec son mari ? Ses rares confidences

Michel Cymes s'est intéressé aux relations entre les hommes et les femmes dans son livre Sur l'amour, écrit avec la psychologue Patricia Chalon, ce qui lui a valu d'être invité dans C à vous (France 5), mercredi 21 octobre.

Les gouttes sur la cuvette, les éclaboussures de mousse sur le miroir, l'obstination de ne prendre une douche que le matin.... Autant de sujets qui sont évoqués dans l'ouvrage, dans l'espoir que cela fera réagir certains hommes. "Vous venez de décrire ma vie", a lancé la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine. La belle blonde de 50 ans, qui est mariée à l'architecte Philippe Coelho, a aussi admis auprès du médecin le plus célèbre du PAF et de son acolyte que c'était une "lutte quotidienne" pour le ménage. "J'ai trois hommes à la maison, c'est l'enfer", a précisé la maman d'Arthur (né en 2004) et Vasco (né en 2013).

Au détour d'une question, Anne-Elisabeth Lemoine a questionné Michel Cymes : "Parait-il qu'on a toutes suivi le même stage sur comment faire disjoncter les hommes en moins de dix minutes." Et son invité de répondre que les femmes sont "les reines de la mauvaise foi". "Nous, on s'énerve en deux secondes, tellement vous pouvez nous regarder avec un sourire ironique en nous affirmant : 'Moi, j'ai dit ça ? Mais quand ?' À des moments, on a envie de vous enregistrer avec un smartphone pour vous ressortir ce que vous nous avez dit", a-t-il ajouté. Une autre situation qui faisait encore une fois écho à la vie personnelle de la présentatrice. "C'est ce que je dis souvent à mon mari, parce qu'il me sort la même chose. J'ai l'impression qu'il a été cloné", a-t-elle conclu.

Des confidences que l'homme qui partage sa vie a dû apprécier, d'autant plus que Philippe Coelho est un homme très discret. "Mon mari est très discret. A son travail, personne ne sait qu'il est avec moi. Quand on lui demande ce que fait sa femme, il répond : 'Journaliste'. Point", révélait Anne-Elisabeth Lemoine en octobre 2018, à l'occasion d'une interview pour TV Grandes Chaînes.