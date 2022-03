Anne Sila poignardée par son ex-compagnon : cette douce attention de Florent Pagny, en coulisses de The Voice

C'est peu dire que l'émission The Voice a changé la vie d'Anne Sila pour le meilleur. Non seulement elle a gagné en notoriété mais elle a surtout eu l'occasion de sortir trois albums, dont le dernier est paru à l'automne,, juste après sa victoire dans The Voice All Stars. Une success story à laquelle elle n'aurait jamais cru en 2014.

À cette époque, Anne Sila, âgée de 25 ans, a été poignardée près d'une vingtaine de fois par son ancien compagnon. Une violente agression que sa manager de l'époque avait réussi à arrêter à temps. L'homme avait ensuite rapidement été interpellé par les forces de police et mis en examen pour tentative de meurtre et violences volontaires aggravées. "En fait, la personne dont j'étais amoureuse a fait une bouffée délirante, ce qui est une maladie mentale, et m'a donné des coups de couteau", racontait plus tard Anne Sila.

Et en 2015, encore très traumatisée, elle tentait malgré tout sa chance à The Voice où son talent n'a pas échappé à Florent Pagny qui l'a recrutée dans son équipe. Entre eux, un lien solide s'est alors noué. Le chanteur, actuellement malade d'un cancer du poumon, a d'ailleurs eu un très beau geste envers sa protégée. "J'avais peur de monter sur scène. Florent est resté très calme, très à l'écoute. Il m'a offert de l'huile de rose musquée qu'il fabrique avec sa femme [Azucena], en Argentine. Il n'a pas dit grand-chose, juste 'c'est pour les cicatrices'. J'ai trouvé ça très fin de sa part. Florent, c'est celui qui m'a dit : la musique, ça ne fait pas mal. Vas-y !", s'est-elle tendrement souvenue pour Le Parisien.

En septembre 2021, Anne Sila assurait aller aujourd'hui beaucoup mieux. "Je vis des moments très heureux. La vie a toujours son lot de belles choses et de moments un peu moins jolis mais c'est sûr que ça va mieux. Je peux dire que The Voice m'a sauvé la vie. À l'époque, j'étais dans une situation un peu compliquée, je sortais d'un événement un peu traumatisant. J'ai eu de la chance parce que je suis allée loin dans l'émission et que ça m'a vraiment maintenue en vie", déclarait-elle, apaisée.