Anne Sila (The Voice All Stars) : Poignardée par son ex-compagnon, elle évoque "une bouffée délirante"

Face aux caméras de 50'Inside, samedi 6 novembre 2021, Anne Sila a partagé l'une des plus difficiles épreuves de sa vie. Car quelques temps avant sa première participation à The Voice en 2015 - remportée par Lilian Renaud -, la gagnante de The Voice All Stars a été victime d'une terrible agression.

Pour rappel, la jeune femme alors âgée de 25 ans en 2014 avait été poignardée près d'une vingtaine de fois par son ancien compagnon. Une violente altercation que sa manager de l'époque avait arrêtée. Suite à cette agression, l'homme avait rapidement été interpellé par les forces de police et mis en examen pour tentative de meurtre et violences volontaires aggravées.

"J'ai vécu une épreuve très difficile en 2014" s'est-elle souvenue face à Nikos Aliagas, avant d'expliquer un peu plus en détail: "En fait, la personne dont j'étais amoureuse a fait une bouffée délirante, ce qui est une maladie mentale, et m'a donné des coups de couteau." Un événement qui l'a beaucoup marquée puisque suite à ce drame, Anne Sila a dû surmonter de nombreuses douleurs : "J'ai dû faire face à toute cette douleur physique, mentale et psychologique (...) Ça a été une épreuve pour moi et pour cette personne aussi".

The Voice m'a sauvé la vie

Toutefois, suite à cette terrible agression, l'élève de Florent Pagny a néanmoins réussi à faire table rase du passé. Beaucoup plus apaisée aujourd'hui, la chanteuse de 31 ans a assuré à Télé Loisirs , en septembre dernier, être beaucoup plus heureuse."Je vais mieux. Je vis des moments très heureux. La vie a toujours son lot de belles choses et de moments un peu moins jolis mais c'est sûr que ça va mieux", avait-elle partagé. Et de poursuivre, au sujet de sa convalescence : "Je peux dire que The Voice m'a sauvé la vie. À l'époque, j'étais dans une situation un peu compliquée, je sortais d'un événement un peu traumatisant. J'ai eu de la chance parce que je suis allée loin dans l'émission et que ça m'a vraiment maintenue en vie."