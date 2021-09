Annelise Hesme maman de Paul : elle présente enfin son fils de 19 ans

En retrouvant son rôle, dans la série Nina en juin dernier, Annelise Hesme a plus que jamais joué aux mamans. Son personnage, créé par France 2, veillait déjà sur sa fille Lily, atteinte d'un cancer... et elle était enceinte de six mois au début de cette dernière et ultime saison. Pour la comédienne de 45 ans, c'est un rôle qu'elle connaît bien puisqu'elle a, elle-même, un fils nommé Paul Lassalle. Mais on ne sait rien du jeune homme, si ce n'est qu'il est né en 2002, tant sa mère garde farouchement son jardin secret.

Ma joie, ma fierté, mon adorable fils

Elle a pourtant fait une entorse à la règle le 2 septembre dernier. En déplacement dans le nord de la France, à Lille, pour le Festival Series Mania, Annelise Hesme s'était rendue au bras de Paul le soir de la cérémonie de clôture. "Merci à ma joie, ma fierté, mon adorable fils de m'avoir accompagnée au Festival et à Laurence Herszberg, Rodolphe Belmer et leur équipe merveilleuse de nous avoir accueillis avec autant de gentillesse", écrivait-elle sur son compte Instagram, dévoilant quelques souvenirs de cet instant. Elle n'avait jamais vraiment évoqué l'existence de Paul sur les réseaux sociaux, si ce n'est une fois, en 2019, alors qu'elle expliquait qu'elle avait hâte de rentrer à Paris "tourner et surtout retrouver [son] fils, [sa] maison, [sa] famille et [ses] amies."