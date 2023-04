Anouchka Delon amoureuse : palace 5 étoiles à Venise, photos fun pour son anniversaire de mariage

Pour rappel, les amoureux s'étaient mariés au printemps 2021, en Suisse. Ils s'étaient dits "oui" lors d'une cérémonie intime, entre deux témoins. Leur petit garçon, qui était à l'époque âgé de 1 an, et a bien grandi depuis, était bien entendu présent. Une union qui est venue sceller une histoire d'amour entamée il y a maintenant plus de dix ans, alors que les deux comédiens se formaient au cours Simon.