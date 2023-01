Anouchka Delon : Son fils Lino, petit garçon plein de style... Cette adorable photo avec son papa Julien

Anouchka proche de son papa Alain Delon

Légende du cinéma aujourd'hui à la retraite (notamment après ses problèmes de santé en août 2019), Alain Delon n'oublie pas, en effet, de passer du temps avec le petit garçon, rattrapant à travers lui ses relations parfois compliquées avec ses enfants. Et semble adorer sa compagnie, au vu des stories rieuses partagées par Anouchka régulièrement !

Il faut dire que la jeune maman de 32 ans peut le voir régulièrement : il y a quelques années, elle et son compagnon ont quitté Paris pour s'installer à Genève, près de l'acteur, où ils semblent se sentir parfaitement bien. "Je suis vraiment heureuse à Genève. J'ai grandi ici. Je suis allée à l'école internationale. Il y a cinq ans, on en a eu un peu marre de Paris. C'est une ville très sympa pour vivre sa jeunesse et sortir, mais j'avais envie d'autre chose. J'ai passé mon enfance entre les Pays-Bas et la Suisse et j'avais besoin de retrouver la nature", avait-elle confié il y a quelques mois.

Une belle harmonie pour la famille Delon, dont certains membres sont bien plus discrets. Alain-Fabien Delon (28 ans), le cadet de la fratrie, suit son chemin dans l'ombre depuis quelques années, tout comme les trois autres petites filles d'Alain Delon (Alyson, 36 ans, Loup, 26 ans et Liv, 21 ans), dont le père est Anthony Delon et qui ont choisi pour le moment de ne pas céder aux sirènes de la célébrité.