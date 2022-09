Anouchka Delon en famille : son fils Lino blotti contre son papa Julien, pour une belle première fois

Comme toute première fois, elle ne sera pas oublier et restera à jamais dans leurs mémoires à tous. Pour Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims, jeunes parents d'un petit garçon depuis le 15 février 2020, la vie est remplie de premières fois aux côtés de leur fils Lino. Et cette fois-ci, c'est une sortie au cirque qui a marqué leur vie de famille à trois. Sur Instagram, la jeune maman de 31 ans, fille de l'illustre Alain Delon, a partagé ce moment épique. "Première fois au cirque avec la petite poire", a-t-elle choisi pour légende d'un cliché sur lequel on la voit auprès de Julien Dereims, qui tient Lino sur ses genoux. Et pour protéger son fils, elle a choisi de cacher son visage derrière un emoji poire. La soeur d'Anthony et Alain-Fabien Delon y apparaît très souriante, ravie par cette sortie au cirque.

Cela fait dix ans que la fille d'Alain Delon et Julien Dereims sont en couple. Depuis le 15 février 2020, ceux qui se sont offert des vacances très farniente forment désormais une famille de trois avec le petit Lino, qui ne les quitte pas. Ce dernier grandit d'ailleurs à vue d'oeil. En juin dernier, pour la fête des pères, la famille est apparue unie pour un moment de complicité au restaurant. L'occasion aussi pour Anouchka Delon de partagé un beau cliché de son fils avec son papa. Celle qui a été victime d'une fausse couche durant l'été 2018, profite de chaque instant de bonheur auprès de son Lino.

Ces mensonges qu'elle doit dire à son fils

La comédienne franco-néerlandaise n'hésite pas à partager les coulisses de sa vie de maman. Elle se confiait ainsi récemment sur l'éducation de son fils Lino, notamment sur les mensonges qu'elle doit lui dire afin de justifier les atrocités qui se passent dans le monde. Qu'il s'agisse de guerres ou encore de la récente pandémie. "Avec un enfant à la maison on fait forcément des pirouettes pour lui expliquer. On ment malheureusement pour le préserver (encore un peu) des horreurs du monde dans lequel il vit. Alors tu dis 'Ohlala dis donc les feux d'artifice ! Ils font la fête ! Regarde les gens qui jouent à cache-cache !'... ", avait-elle confié à ses abonnés sur Instagram.