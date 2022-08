Anouchka Delon en vacances avec son mari : pizza et bikini, le couple profite !

C'est l'heure du repos pour Anouchka Delon, la fille du célèbre acteur, qui profite actuellement de ses vacances au bord de la plage avec son chéri, l'acteur Julien Dereims. Ce dernier, ce lundi 29 août, a partagé une story sur son compte Instagram de l'actrice en train de se délecter d'une part de pizza au bord de la plage, en ajoutant le #C'estmameuf.

Une photo que l'on retrouve dans un post de l'actrice, qui a partagé, en plus, un cliché d'elle en train de prendre la pose devant la mer dans une somptueuse tenue orange. "Instagram VS Reality" a-t-elle écrit dans la légende avec humour. "Profitez bien", "Magnifique", "Miam"... Ses abonnés se sont montrés très réactifs et très élogieux à son égard.