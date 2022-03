Anouchka Delon maman : la bouleversante raison pour laquelle elle doit mentir à son fils de 2 ans

La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine il y a plus d'une semaine. Les rues des grandes villes de France se sont teintées de jaune et de bleu, en guise de soutien, le samedi 5 mars 2022 à l'occasion d'une marche qui a réuni un total de 41 600 manifestants - selon le ministère de l'Intérieur. Après avoir vécu une pandémie mondiale, les parents du monde entier ont du mal à garder le sourire en tentant d'expliquer les actualités à leurs enfants... d'autant plus quand ils ont moins de trois ans, et n'ont vécu, de près ou de loin, que des horreurs.

Le samedi 5 mars 2022, Anouchka Delon a partagé quelques photographies des atrocités qui se passent actuellement en Ukraine sur son compte Instagram. "Des images comme celles ci remettent les pendules à l'heure, a-t-elle avoué. Ce ne sont pas des images d'ailleurs... mais la réalité... à 3h33 de vol de Paris. Notre fils à deux ans. Alors maman, forcément, regarde le journal. On y passe des images dures, importantes. Et forcément il passe devant, et nous fait des gestes en montrant les bombes, du style 'C'est quoi ça ?'"