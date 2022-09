Diaporama : Anouchka Delon en famille : son fils Lino blotti contre son papa Julien, pour une belle première fois

13 / 16

No Tabloïd - Exclusif - Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims - 4ème soirée "For The Women We Love" dédiée à la recherche sur le cancer du sein à l'hôtel d'Evreux à Paris, le mardi 17 octobre 2017. Messieurs M. Pébereau (Président de la Fondation ARC), et F. Dupré (son directeur général) ont reçu des mécènes, donateurs et partenaires. L'enjeu était de contribuer à accélérer la révolution en cours dans la lutte contre les cancers du sein les plus résistants. Fabrice André, médecin chercheur en oncologie a d'ailleurs souligné, à cet égard, le rôle spécifique de la Fondation ARC, positionnée sur des projets de rupture en cancérologie, potentiellement décisifs. Grâce aux dons effectués, aux contributions de mécènes et à la vente aux enchères animée par maître A. Cornette de Saint Cyr, 170 000 € ont été levés. Ces fonds permettront, d'une part, de financer un projet de recherche sur le développement de métastases et d'autre part, d'achever le financement de deux essais cliniques testant de nouvelles voies thérapeutiques pour des femmes résistantes aux traitements actuels. © Rachid Bellak/Bestimage