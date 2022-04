Anouchka Delon : Jeune maman amoureuse et engagée en paréo avec son séduisant mari Julien

Un message bien entendu par ses abonnés qui ont également adoré voir les amoureux si proches. Car si le couple de comédiens se fait parfois des petites déclarations, ils sont rarement si démonstratifs, particulièrement en photo !

Le 8 mars dernier, par exemple, Anouchka avait publié une jolie déclaration à son compagnon à l'occasion de la journée de la femme : "En cette journée de la femme je souhaite fêter mon homme. Par féminisme. Justement parce que c'est grâce à des hommes comme lui que nous pouvons être les femmes que nous sommes. Libres, à l'aise avec nos vies et dans nos rôles de maman. Pleinement femme. À la fois maman, amie, femme, amante, travailleuse... tout à la fois et en même temps et pas l'un avant l'autre !"

"Alors merci mon amour de t'occuper du gosse et de nous comme tu le fais, de faire la bouffe, de faire le bain, le coucher, de changer les couches, et de sortir le chien... ça me laisse le temps d'être la femme que je veux", avait-elle conclu, en légende d'une photo de son mari... déguisé en femme !