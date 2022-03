Anouchka Delon dévoile une surprenante photo de son mari... en drag-queen !

Toujours assez discrète dans les médias, Anouchka Delon aime partager quelques instants volés de sa vie avec ses abonnés sur Instagram. Régulièrement, on peut donc voir son fils Lino, né le 15 février 2020, ou son compagnon Julien Dereims, avec qui elle est heureuse depuis de nombreuses années. Et elle a d'ailleurs profité du 8 mars et de la Journée Internationale des Droits de la Femme pour lui faire une belle déclaration, souhaitant "fêter son homme, par féminisme".

"C'est grâce à des hommes comme lui que nous pouvons être les femmes que nous sommes. Libres, à l'aise avec nos vies et dans nos rôles de maman. Pleinement femme. À la fois maman, amie, femme, amante, travailleuse... tout à la fois et en même temps et pas l'un avant l'autre !", écrit-elle, visiblement épanouie dans sa vie avec Julien, qu'elle a épousé en 2021.

Et celui-ci semble être l'homme parfait, multipliant les tâches, selon la suite de son post. "Alors merci mon amour de t'occuper du gosse et de nous comme tu le fais, de faire la bouffe, de faire le bain, le coucher, de changer les couches et de sortir le chien, ça me laisse le temps d'être la femme que je veux".

Si l'acteur n'a pas encore répondu à la belle déclaration que lui a faite la fille d'Alain Delon, il risque d'être surpris de la photo choisie. En effet, pour illustrer son post, l'actrice a choisi une image de son mari... en drag-queen ! Habillé en sous-vêtements féminins, avec une perruque rousse et maquillé, il a un style très différent de d'habitude, qu'il aurait adopté "pour un tournage", selon sa femme !