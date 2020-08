Anouchka Delon : La jeune maman nostalgique d'un shooting entièrement nue

Sur les réseaux sociaux, les célébrités partagent leur quotidien, leur actualité et leurs humeurs en images ! Anouchka Delon était d'humeur artistique et nostalgique le week-end dernier. Elle s'est exprimée en partageant une photo d'elle entièrement nue, souvenir d'un très joli shooting...

Anouchka Delon compte plus de 25 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce dimanche 9 août 2020. L'actrice de 29 ans et jeune maman d'un petit garçon a mis en ligne une photo d'elle entièrement nue. Le cliché en noir et blanc, du photographe François Berthier, est tiré d'une série datant de 2017.