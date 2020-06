Anouchka Delon nostalgique : images d'adolescence avec son papa adoré

Depuis ses premiers pas de comédienne dans Le Lion, Anouchka Delon a parcouru du chemin. Alors qu'elle était enceinte de son petit garçon, la fille d'Alain Delon et de Rosalie van Breemen a tourné pour Muriel Robin, pour son téléfilm I Love you coiffure, dont la date de diffusion n'a pas encore été annoncée. Ce téléfilm regroupe les sketchs les plus cultes de Muriel Robin, autour d'une histoire. Ravie d'y avoir participé, Anouchka Delon s'était confiée sur le sujet lors d'une interview accordée à une radio suisse au mois d'avril. "Je joue la petite stagiaire du salon de coiffure et quand j'ai tourné ma partie, j'étais enceinte de 8 mois et elle a intégré ma grossesse dans le téléfilm, ce qui m'a fait très très plaisir. Pouvoir travailler, cela me fera un joli souvenir", s'était-elle enthousiasmée, heureuse d'avoir côtoyé de nombreuses actrices comme Mathilde Seigner, Mimie Mathy, Alexandra Lamy, Line Renaud... sur ce projet. "Enceinte de 8 mois, j'étais quand même un peu fatiguée. Mais quand tu vois Line Renaud qui, à son âge, était à fond, toujours souriante alors qu'on avait trois heures de retard, je me suis dit que je n'avais pas trop le droit de me plaindre. Quand tu as des grandes dames comme ça qui sont tout sourire, c'est vraiment du bonheur de faire le métier qu'on aime...", avait également partagé Anouchka Delon.