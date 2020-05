Anouchka Delon maman : sport intense pour éliminer ses kilos de grossesse

La naissance du premier enfant d'Anouchka Delon a été une immense joie. En effet, dans la nuit du 14 au 15 février, la fille adorée d'Alain accouchait d'un petit garçon dont le prénom est encore inconnu, à Genève, en Suisse. "Ça se passe bien. On se dit qu'on a plutôt une chance d'avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c'est un peu un moment suspendu, hors du temps (...) On était censé bosser, mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c'est du temps que tu n'auras pas à rattraper plus tard, c'est vraiment du temps passé avec son enfant", avait confié la mère de famille à la radio suisse OneFM, dans l'émission We are one, en avril dernier.

En mars dernier, Anouchka Delon partageait une première photo de son petit garçon sur les réseaux sociaux, profitant d'une des dernières balades ensoleillées avant le confinement. Le papa, le comédien Julien Dereims, avait publié une photo de son fils emmitouflé dans un porte-bébé.