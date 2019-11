Issa Doumbia dévoile les dessous de sa perte de poids spectaculaire

Issa Doumbia semble avoir adopté le meilleur état d'esprit pour atteindre son objectif : atteindre un poids sain qui lui corresponde. Grâce aux précieux conseils de son coach YaniSport, l'acteur phare de Nos chers voisins (TF1) est parvenu à passer une jolie étape. Le 20 novembre dernier, l'humoriste expliquait avoir perdu 10 tailles de pantalon, en se prenant en photo à côté d'un jean qu'il portait il y a fort longtemps.

Que de chemin parcouru pour Issa Doumbia, qui ne compte pas s'arrêter là. Ce jeudi 21 novembre 2019, le comique a une fois de plus pris la parole sur Instagram, où il en a dit plus sur les dessous de sa perte de poids. "On me demande souvent comment j'ai fait, alors je vais vous dévoiler les phrases que j'ai souvent eues dans ma tête : Si tu tombes relève-toi, personne ne le fera à ta place !", a-t-il indiqué sur le réseau social, dans une publication aujourd'hui supprimée, mais retranscrite par nos confrères de Télé Loisirs.

Issa Doumbia conseille à ses abonnés voulant l'imiter dans sa perte de poids d'oublier le mot "régime" : "Ne doute pas de tes capacités, aujourd'hui c'est très dur, demain tu te rappelleras que c'était simple... ton frein, c'est toi ! Ta plus grande motivation, c'est toi ! Tu as le droit de douter, mais pas de reculer ! Efface le mot régime de ta tête, sois positif, car tu rééquilibres ton corps en vrai, s'il avait trop de sucre, donne-lui en moins ! Sois positif avec toi même la clef est là... reste le même, mais en meilleure santé et toi tu te motives comment ?" De bien précieux conseils.

Si Issa Doumbia a réussi à perdre plus de 35 kilos, c'est principalement grâce à son coach, YaniSport, qu'il voit jusqu'à quatre fois par semaine. Celui-ci travaille avec Iris Mittenaere, Benjamin Pavard, la vidéaste Sananas ou encore Maeve Coucke. "Il est régulier, il est sérieux, il veut atteindre ses objectifs. On se pousse mutuellement à aller jusqu'au bout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il me motive autant que je le motive", avait-il confié à Télé Loisirs.