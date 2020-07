Anouchka Delon maman : bébé de sortie et jolie photo de famille

Le 15 février 2020, la vie d'Anouchka Delon a basculé puisqu'elle est devenue maman d'un petit garçon, dont elle n'a toujours pas révélé le prénom. La maman de 29 ans et son compagnon le comédien Julien Dereims profitent depuis de leur bébé et passent leurs premières vacances d'été à trois. Le 30 juillet 2020, sur son compte Instagram, le papa a dévoilé une photo de leur quotidien.

C'est bien un portrait de famille qu'a posté le jeune homme puisqu'on y voit la jolie brune à ses côtés, leur chien (un beau corgi) et surtout leur fils, endormi dans la poussette. Un lange le protège du soleil et des curieux. Les amoureux prennent la pose simplement, tous les deux en short en jean et T-shirt. "On attend le bus... #humour #love #familytime #familyportrait #us", a commenté le fier papa. Le couple rayonne de bonheur, ce qui n'a pas échappé aux abonnés de Julien Dereims qui ont largement commenté la publication.

Anouchka Delon publie très peu de clichés de son bébé, et on la comprend. Elle cherche à le protéger, elle qui vient d'une famille dont le nom est connu dans le monde entier. La dernière photo en date avait été publiée par son compagnon, encore lui, et la montrait au naturel dans son rôle de mère. Sur l'image, elle apparaissait attablée au restaurant, mangeant de la main droite, tenant le nourrisson et lui donnant le biberon de la main gauche. Attendri et fier, son compagnon l'avait alors qualifiée de "Wonder Woman".