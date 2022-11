Anouchka Delon et son fils "parfait" : "Hypervif", "hypersensible"... Très rares confidences sur son petit Lino

"Non, il n'est pas calme !"

En même temps, il faut dire que le petit Lino semble déborder d'énergie : selon les confidences de sa maman, le bambin serait "plein de vie". "Je crois qu'il est hypersensible comme ses parents et il fait déjà bien son cinéma aussi", révèle-t-elle. En même temps, il faut dire qu'il a de qui tenir : son grand-père, son père, sa mère et ses deux oncles (Anthony et Alain-Fabien Delon) sont acteurs, une sacré descendance.

Mais à en croire sa mère, Lino devrait réussir à se faire sa place dans le clan. "Il a du caractère et est hypervif, mais il est toujours mignon. Parfois, on a l'impression qu'il y a quinze enfants à la maison. (Rires.) Vous savez, j'ai adoré la période où il était nouveau-né parce qu'on était vraiment dans une bulle. Parfois, je regarde des vidéos et je suis un peu nostalgique, mais maintenant il commence à parler et à nous raconter sa vie... C'est encore plus fascinant de le voir évoluer", explique la jeune maman à propos de son "enfant parfait". Et on sent tout l'amour qui les lie !