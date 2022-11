"J'ai dû faire une interruption de grossesse" : Anouchka Delon se livre sur la perte de son bébé

C'était une période difficile

Ce bonheur familial donne-t-il à Anouchka Delon et son mari Julien Dereims l'envie de donner un petit frère ou une petite soeur à Lino ? Pas vraiment : "Il n'est pas calme, il est plein de vie, a-t-elle poursuivi. Parfois, on a l'impression qu'il y a quinze enfants à la maison." Mais ce caractère très affirmé n'est pas la seule raison pour laquelle Anouchka Delon freine des quatre fers face à l'éventualité d'avoir un deuxième enfant. La fausse couche dont elle a été victime l'a beaucoup marquée, évidemment, mais la réalité est encore bien plus difficile à entendre.

A l'époque, dans les pages de Paris Match, Anouchka Delon avoue être tombée enceinte avant de faire une fausse couche. Si elle n'avait pas donné plus de détails, l'actrice en dit aujourd'hui un peu plus et ce qui l'a poussée à avoir recours à une IVG : "Un an avant la naissance de Lino, j'ai perdu un bébé. Il était malade et j'ai dû faire une interruption de grossesse car j'étais sur le point de faire une fausse couche. C'était une période difficile." Quelque temps plus tard, elle tombe enceinte de Lino, "au moment où [son] père a failli mourir." Un moment charnière de sa vie qui s'est très bien terminé pour tout le monde : "La grossesse a été super et l'accouchement s'est bien déroulé. Dans ma tête, j'ai un peu cassé le moule. Il est parfait. Je voulais juste être maman et avoir un enfant en bonne santé." Son voeu a été exaucé !