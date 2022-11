Alain Delon avec son petit-fils Lino dans les bras : photo touchante et précieuse pour les 32 ans d'Anouchka

Elle met, en revanche, souvent son père en valeur et leur relation semble fusionnelle. C'est d'ailleurs elle qui rassuré les fans de l'acteur après son AVC en juillet 2019, après que son frère cadet ait donné des détails glaçants : "La famille Delon assise dans l'hôpital par terre en train de pleurer à deux heures du mat', je n'avais jamais vu ! Et je n'aurais jamais cru le voir un jour."

Réunis pour un jour très spécial

Mais aujourd'hui, plus de trois ans après cette épreuve, tout est oublié... et père et fille se sont réunis pour fêter un bel anniversaire, les 32 ans de la jeune femme. Née le 25 novembre, celle-ci semble en effet avoir rejoint son papa pour ce jour important, accompagnée de son mari et de son petit garçon.

Et sur la photo du "trio Delon" posté par Julien Dereims (avec une adorable légende, "happy birthday my love"), on peut voir à quel point le jeune Lino, qui aura 3 ans en février prochain, a grandi. Assis sur les genoux de son illustre grand-père, celui-ci est désormais un véritable petitgarçon avec ses cheveux châtains et son pantalon kaki, couvé du regard par sa maman (voir le diaporama ). En revanche, toujours pas question pour son père de montrer son visage.

A noter que la mère d'Anouchka, le mannequin néerlandais Rosalie Van Breemen, n'a pas oublié sa fille non plus. En effet, en story Instagram, la sexagénaire a posté de nombreuses photos de la jeune femme bébé, puis enfant, avec son frère Alain-Fabien. L'occasion de remarquer une nouvelle fois la ressemblance frappante entre la mère et sa fille ! Et ça c'est pour la vie...