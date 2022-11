Alain Delon : La superbe Rosalie, mère de ses 2 enfants, dévoile une photo très spéciale

Le 8 novembre 2022, une légende a fêté son anniversaire : Alain Delon. L'acteur français a célébré ses 87 ans, lui qui a tant marqué le cinéma français. L'icône du 7e art est aussi un papa de trois enfants, Anthony Delon est son aîné, né de son mariage avec la regrettée Nathalie Delon. Puis, il a eu deux enfants avec Rosalie Van Breemen, mannequin néerlandais qu'il avait rencontrée sur le tournage du vidéo-clip de sa chanson Comme au cinéma. Si le couple n'est plus depuis 1991 et quatorze années de vie commune, il garde une bonne entente et un lien indestructible : deux enfants. En effet, les anciens amoureux sont devenus parents d'Anouchka, née le 25 novembre 1990, et d'Alain-Fabien, né le 18 mars 1994. C'est ainsi que la belle Rosalie a publié pour l'anniversaire de son ex une tendre photo vintage de la star avec ses deux bambins.