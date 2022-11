Alain Delon : Sa fille Anouchka est l'incroyable sosie de sa mère, photos saisissantes dévoilées

Visiblement, les relations entre Alain Delon et son ex-compagne Rosalie Van Breemen sont restées très bonnes. L'ancien mannequin néerlandais qui est désormais autrice, créatrice de contenu et animatrice avait d'ailleurs souhaité avec beaucoup d'enthousiasme et amour un bon anniversaire au père de ses enfants, avec une photo rétro de la star avec Anouchka et Alain-Fabien, et le message suivant : "Happy Birthday Love !"