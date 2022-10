Anouchka Delon ose une vidéo très coquine et hilarante avec son mari Julien Dereims

Sur Instagram, Anouchka Delon immortalise les instants délirants avec son mari Julien mais aussi les plus touchants. Notamment la sortie au Cirque Knie qu'ils ont effectué en famille avec leur fils Lino (dont ils ont caché le visage) en septembre dernier. "1ère fois au cirque avec la petite poire ! Danke", a écrit la jeune femme en légende. Plus récemment, le 29 septembre dernier, la petite soeur d'Anthony Delon a partagé un tendre cliché d'elle avec son papa Alain. "Fille à papa", avait-elle écrit en légende. Un cliché qui a fait fondre la toile avec de nombreux coeurs rouges et des commentaires absolument bienveillants : "Monsieur Delon. Il est et restera toujours le plus bel homme du monde", "Le plus bel homme du monde", "Vous ressemblez beaucoup à votre formidable papa, j'ai un respect inouï pour l'acteur et l'homme qu'il est. Vous êtes très beaux tous les deux", "Vous êtes magnifiques. On vous aime".