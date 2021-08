Alain-Fabien Delon : Rare selfie avec sa mère Rosalie, qui fête ses 55 ans

Dur dur d'inviter les copains pour faire une grande fête quand son anniversaire tombe en plein coeur de l'été et que tout le monde se dore la pilule au soleil. Le lundi 2 août, Rosalie van Breemen soufflait ses 55 bougies. Et l'ex-compagne du mythique acteur Alain Delon a reçu des dizaines de messages. Son fils a quant à lui lui posté une photo à deux.

Dans la story de son compte Instagram, Alain-Fabien - né en 1994 de la romance entre Rosalie et Alain, également parents d'Anouchka - on a donc pu voir un très rare selfie de lui avec sa mère. "Joyeux anniversaire maman", a-t-il sobrement écrit en légende. Etait-il à ses côtés pour l'occasion ? Rosalie van Breemen, journaliste, animatrice télé et écrivaine d'origine néerlandaise, réside à Sylt, une petit île allemande en mer du Nord, refuge idéal loin du show business. Elle a d'ailleurs posté une vidéo d'elle, en maillot une pièce à la plage, pour souligner que c'était son anniversaire. "C'est ma fête et je danse si j'en ai envie !", a-t-elle écrit en légende.