Anouchka Delon : Virée chez le coiffeur avec son adorable petit Lino, les internautes sous le charme

D'un point de vue sentimentale, la vie semble paisible pour Anouchka Delon. Elle file en effet le parfait amour avec l'acteur Julien Dereims depuis la fin des années 2010. Les deux tourtereaux sont notamment mariés puisque le 12 mai 2021, l'actrice de 31 ans partageait sur son compte Instagram un magnifique cliché en noir et blanc, représentant les mains d'un homme et d'une femme, toutes deux portant des alliances.

Une union qui symbolise plus de dix ans d'amour, mais également de passion commune puisqu'ils partagent le même métier et se sont notamment rencontrés grâce à ce point commun. Une alchimie qui pouvait d'ailleurs se vérifier sur scène, lorsqu'ils se sont donnés la réplique dans la pièce Libres sont les papillons en 2016 et 2017. Oeuvre grâce à laquelle Julien Dereims avait été nommé aux Molières 2016 dans la catégorie "Révélation masculine".

Julien est un mec exceptionnel

Son beau-père Alain Delon voit d'ailleurs en lui "un très bon comédien". Des propos flatteurs de la part d'une personnalité qui a marqué de son empreinte le cinéma français, que ce soit pour ses rôles dans Borsalino, Le Guépard ou encore La Piscine, avec la sublime Romy Schneider. Mais il aurait également été séduit par le tempérament de son beau-fils, comme l'expliquait sa fille Anouchka dans un entretien accordé à Paris Match en 2019 : "Papa est pudique, mais il m'a toujours dit : 'Julien est un mec exceptionnel et je croise les doigts pour que ça dure'".

Alain Delon peut être rassuré puisque non seulement cette histoire dure, mais elle est désormais d'autant plus belle que le couple a accueilli un petit garçon en février 2020, appelé Lino. Ce dernier, qui a notamment fait la rencontre de son grand-père, avec qui il partageait récemment un déjeuner à l'occasion de Halloween. Ce vendredi 18 novembre, il accompagnait sa maman chez le coiffeur.