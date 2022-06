Anouchka Delon fière : grande première pour son fils Lino, adorable petit blond

La première coupe de cheveux est toujours une grande étape pour chaque parent. Preuve que son petit garçon Lino devient grand, Anouchka Delon a pris le premier rendez-vous chez le coiffeur pour son fils. Un moment inoubliable pour la femme de Julien Dereims, qui a souhaité immortaliser cet instant en partageant un cliché de la première coupe de cheveux de Lino sur Instagram.

Et attention, pour sa première coupe, le petit garçon n'est pas allé chez le coiffeur du coin. Très privilégié, Lino a eu la chance d'être coiffé par Fabien Provost, fils du légendaire Franck Provost. "First Haircut" peut-on lire en légende. Très élégant, le garçonnet né le 15 février 2020 semble doté d'une belle chevelure blonde et a eu droit à un rafraîchissement de sa coiffure courte, qui laisse apparaître d'adorables petites bouclettes au-dessus des oreilles et une très sage raie sur le côté.