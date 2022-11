Anouchka Delon à Paris : anniversaire au top avec son fils Lino, son mari Julien et une célèbre copine !

Alain Delon a vécu un tournant dans sa vie le 25 novembre 1990. Ce jour-là, Anouchka Delon, son unique fille, a vu le jour, plongeant le papa qu'il est dans un bain d'amour inconditionnel. Entre le père et sa fille, les liens sont une évidence qui va se renforcer au fil du temps. Les derniers soucis de santé rencontrés par le célèbre acteur ont été le déclencheur d'un nouveau rapprochement. Installée à Paris, Anouchka Delon a fait le choix de poser ses valises en Suisse où vit son père. "Je voulais me rapprocher de lui. C'était finalement la bonne chose à faire avec tout ce qu'il s'est passé ces trois dernières années. C'était une période vraiment compliquée" a-t-elle confié au site lematin.ch.

Désormais, le temps passé en famille est encore plus précieux pour Anouchka, particulièrement depuis l'arrivée de Lino, son petit garçon de 2 ans né de sa relation avec Julien Dereims qu'elle a épousé en 2021. Alors pour son anniversaire, Anouchka, Julien et Lino ont retrouvé Alain Delon pour une petite fête en famille. L'acteur, au sourire qui en dit long, a pris la pose avec son petit-fils sur les genoux : "Il se trouve que mon anniversaire tombe toujours au moment de Thanksgiving... et chaque année je suis de plus en plus reconnaissante de ce que j'ai dans ma vie. Plus j'avance et plus je désire ce que j'ai déjà !" Le mois de novembre est un mois de fête chez les Delon puisque la légende du cinéma a fêté ses 87 ans le 8 novembre dernier.

Les amies, y'a que ça de vrai !

Après une parenthèse familiale enchantée en Suisse, Anouchka Delon a mis le cap sur la capitale justement. Direction Paris pour des retrouvailles entre amies pour la comédienne et Pauline Lefèvre, la belle-fille de Chantal Ladesou. Dans sa story Instagram (voir diaporama), l'ancienne Miss Météo et actrice a dévoilé les coulisses de ces instants privilégiés entre copines mais avec deux des hommes de la vie d'Anouchka : le petit Lino et son mari Julien étaient eux aussi du voyage !

Au programme de cette virée parisienne, un restaurant italien où le clan Delon a ses habitudes : La Stresa dans le 8e arrondissement et une balade dans les rues de la ville, Lino fièrement assis sur les épaules de son père, aux côtés d'Anouchka, tout sourire, visiblement heureuse et reconnaissante de vivre de tels moments pour son anniversaire. Plus épanouie que jamais auprès des siens, Anouchka Delon est aux anges et c'est bien tout ce qui compte !