Alain Delon : Quel grand-père est-il pour Lino, le fils d'Anouchka ? Elle répond en toute sincérité

Anouchka Delon a donné une longue interview au média suisse Le Matin, pour se confier comme rarement. La comédienne, jeune maman et fille d'icône, parle de sa vie à Genève où elle est installée avec son mari Julien Dereims et leur fils Lino qui va fêter en février prochain ses 3 ans. Elle a décidé de quitter Paris pour profiter du cadre bucolique dans lequel elle a grandi - elle a aussi vécu aux Pays-Bas d'où sa mère Rosalie Van Breemen est originaire - et aussi pour se rapprocher de son illustre papa. Âgé de 87 ans, il a connu des épisodes de santé inquiétants. Si aujourd'hui, il a retrouvé une bonne condition, sa fille veut profiter du maximum de moments avec lui et faire partager à son fils le plus de tendres moments, comme son anniversaire au début du mois. Ainsi, dans son entretien, elle explique quel genre de grand-père est le légendaire héros de Borsalino.

Il y a quelques jours, Anouchka Delon a fêté ses 32 ans. Elle fait partie du casting du film Encore quelques instants de bonheur de Pascal Thomas dont la sortie est prévue en 2023. Côté vie privée, elle profite de son statut de maman après avoir fait face à des difficultés. Elle a accueilli en 2020 son adorable et vif garçonnet et partage de nombreux moments avec son père et lui. Elle en montre régulièrement sur Instagram, répondant ainsi aux attentes du public qui la sollicitent régulièrement pour savoir comment va son père. Elle précise : "On pense que je poste sans lui dire, mais je lui demande toujours l'autorisation avant. Les réseaux sociaux, ça le dépasse un peu. Je lui dis: 'Est-ce que je peux publier une photo de toi avec le petit ou de nous deux? Cela fait plaisir aux internautes de voir que tu es en forme. Ils me posent des questions, mais tu es le mieux placé pour y répondre.'"

Grand-père moins d'un an après son AVC

Alain Delon peut ainsi profiter de son petit-fils Lino. Quel genre de papy est-il ? "Il est fasciné par le petit. Il le trouve beau et répète qu'il grandit trop vite. Je pense que ça lui donne beaucoup de vitalité et d'énergie. Je me dis parfois aussi qu'il s'est accroché pour ça il y a trois ans", explique Anouchka Delon. Elle est ravie de ce qu'ils s'apportent l'un à l'autre : "Ils se transmettent mutuellement beaucoup de choses. J'essaie de créer un maximum de souvenirs pour mon fils avec son grand-père parce qu'il a l'âge qu'il a. Et il est toujours trop content de le voir."

Consciente de la fragilité de son père, la soeur d'Anthony et d'Alain-Fabien souligne toutefois la chance qu'il a eu de se remettre de son AVC en juin 2019 sans séquelles : "Quand je lui amène mon fils, cela le fatigue vite car il a beaucoup d'énergie. Mais ça lui fait du bien et il va bien. C'est le même, mais juste avec trois ans de plus. Il a eu beaucoup de chance." Un super-héros, comme ce Zorro qu'il a incarné au cinéma et qui figure sur un poster dans la chambre de son petit-fils Lino.

Quant à un éventuel retour au cinéma d'Alain Delon, Anouchka explique que son père est trop fatigué et se limite à des projets auxquels il tient particulièrement, comme cette interview avec Volodymyr Zelensky pour l'Ukraine sous la houlette du journaliste Cyril Viguier.