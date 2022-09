Alain Delon face à guerre en l'Ukraine : "J'ai toujours dit ce que je pensais"

À la fin du mois de septembre, le journaliste-producteur Cyril Viguier va dévoiler une émission spéciale sur TV5 Monde et une chaîne du groupe Canal+ avec en point d'orgue Alain Delon. La légende du cinéma va interpréter des textes du grand poète ukrainien Taras Chevtchenko et échangera avec l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko. L'acteur de 86 ans s'est exprimé sur ce passionnant projet dans les pages de TéléCabSat dont on découvrira les coulisses dans Le Grand journal des territoires (LCP-TV5 Monde) de Cyril Viguier.

Icône française, Alain Delon a décidé d'afficher son soutien à l'Ukraine, pays qui le vénère. Une décision qui n'a rien de surprenant pour l'artiste qui a toujours exprimé ses convictions et ses valeurs, quitte à parfois détoner. Ainsi, il explique dans les colonnes de TéléCableSat : "J'ai toujours dit ce que je pensais lorsqu'il me semblait convenir de l'exprimer. On sait absolument tout de mes engagements, et presque tout de mes opinions." L'Ukraine, pays entré malgré lui en guerre contre la Russie depuis février 2022, reçoit ainsi le soutien du comédien qui veut souligner la force de ce pays, "qui se bat avec une grâce remarquable".

S'il a pu se rendre par le passé dans ce pays slave, Alain Delon n'a pas encore rencontré son actuel chef d'Etat, Volodymyr Zelensky, mué en héros de guerre. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir observé avec attention cet acteur devenu président : "Il m'a invité à Kiev pour le rencontrer. Il m'a confié connaître ma carrière sur le bout des doigts et apprécier les films dans lesquels j'ai tourné. (...) Personnellement, ce que j'observe, c'est qu'il tient le cap. Jusqu'ici, je ne constate pas d'erreur majeure de trajectoire de sa part. Du jour au lendemain, cet homme est devenu simultanément une personnalité mondialement adulée, une cible et un chef de guerre. La place est inconfortable."

Cette participation polito-artistique d'Alain Delon le remet au centre de l'attention médiatique. Il précise toutefois qu'il n'avait pas vraiment voulu se retrouver "à la retraite" mais n'avait pas, jusqu'ici, trouvé de projets pour revenir sous les projecteurs : "Je reçois des scénarios chaque jour. Aucun ne correspond à ce que je voudrais faire. C'est tout. L'envie de jouer est là." La porte est donc ouverte à celles et ceux qui voudraient collaborer avec le père d'Anthony, Anouchka et Alain-Fabien.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine TéléCabSat du 5 septembre 2022

Le Grand journal des territoires diffusé sur LCP-TV5 Monde samedi 10 septembre